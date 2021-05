FOTOD | Rotermanni Kvartalis avatakse täna COSi esimene kauplus Eestis

Uues 571 ruutmeetri suuruses kaupluses on saadaval kevad-suvi 2021 kollektsioon, mis on inspireeritud aastaaegade uuenemisest ning brändi optimismist tuleviku suhtes. Kollektsioon on mõeldud soojemateks ilmadeks, jäädes samaaegselt ajatuks ja mitmekülgseks. Võtmesõnaks on sidusus, mis luuakse garderoobi baasesemete näol. Lõdvalt istuvad siluetid on disainitud kodus olemiseks, randa minekuks või jalutuskäiguks südalinnas.