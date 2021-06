Dalí Getter Karat sõnab, et inimesed tihtipeale ei julge või ei oska unistada, sest tekib justkui dilemma — minu reaalsuses ju ei ole neid asju, kuidas ma nendest unistan? Ent ta rõhutab, et see reaalsus, kus sa praegu oled, on vana. Meie mõtted loovad reaalsust ning see, millest mõtled, seda endas ka tunned — see kiirgab sinust välja ja seda maailm sulle ka peegeldab. Kui sinus on piiravad uskumused, saad neid ka kogeda. “Su maailm on täpselt nii suur, kui suureks sa julged selle ise mõelda,” selgitab ta ja lisab, et just unistades saad luua endale reaalsust.