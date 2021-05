Ashley Graham annab nõu, kuidas iga naine saab end alasti mugavalt tunda

Kui ka sina tahad end kogu aeg nii hästi tunda nagu Ashley seda teeb, tasub vaid pöörduda tema Instagrami konto poole, kus naine jagab nii meigita selfisid, fotosid oma kehakarvadest kui ka kurvidest, mida ta ei häbene. Ashley ei karda jääda iseendaks ja seda kõike oma miljonite jälgijatega jagada.

Näiteks jagab Graham Instagramis valemit, kuidas end alasti (või paljastavates bikiinides) hästi tunda. “Võid näha tänaval jalutamas üht enesekindlat inimest, aga mitte seetõttu, et tal on seljas õiged riided või tema keha näeb hea välja, vaid seetõttu, kuidas ta lihtsalt on endaga rahul,” jagab ta.

Positiivne vestlus ja meeldetuletused iseendaga on Ashley jaoks ülimalt olulised. “Olen teinud seda üle kümne aasta ja usun, et see on äärmiselt oluline ning võib muuta suunda, kuhu mu elu liigub,” selgitab ta.

Seega, ütle endale igal hommikul peegli ees, et oled ilus, ja õhtuti too välja, mida oma keha juures jumaldad. Sõnades on jõud!