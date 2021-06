Passiongames: eestlaste loodud 18+ kiremäng „Vaarikas“ kogub populaarsust

Kuid need, juba mõnda aega paarisuhtes olnud kallimad, kes tunnevad, et vajavad teineteisega veedetud kvaliteetaega rohkem, soovivad õppida tundma oma partneri eelistusi ja kogema põnevust ning kirge koduseinte vahelt lahkumata, on „Vaarikas“ parim kaaslane selle eesmärgi saavutamisel. Mäng on välja töötatud nii, et see sobitub iga paari magamistuppa olenemata kasutajate eelistustest. Mäng koosneb kaartidest ahvatlevate ülesannetega, kuid komplekti kuuluvad ka tühjad fantaasiakaardid, mida iga paar saab ise täita, et panna kirja järgnev: mida soovid partnerile teha, ja mida soovid, et partner sulle teeb. Selle kaudu on võimalik edastada oma soove, millest tihti ei julgeta rääkida või välja öelda, kuid selle mänguga saab ka kõik oma salajasemad unistused teoks teha. Selle mänguga on võimalik pakkuda oma kaaslasele just seda, mida ta ootab. „Vaarikas“ võimaldab tundma õppida teineteise eelistusi. Tegemist on mänguga, mis pidevalt ühes mängijatega areneb ja mille kaudu on võimalik õppida tundma oma kaaslast veelgi sügavamalt.