Läbi ümberõppeprogrammi IT-ni jõudnud eestlannast tarkvaraarendaja: ma ei arvanud, et sellega hakkama saan

Märtsikuus alustasid Targa Töö Ühing, Google.org, Coursera ja Inco Akadeemia naistele suunatud tasuta ümberõppeprogrammi, mille lõpetajatel on võimalus tööle asuda IT valdkonnas. Huvi programmis osalemise vastu on ääretult suur. Muutunud tööpõllul, mil suur hulk inimesi on kaotanud töö senises valdkonnas ja järjest kasvanud on IT roll, julgustab programm naisi mõtlema elukutse vahetamisele. Oluline pole IT-alane suutlikkus või senised oskused, vaid soov uut ametit õppida. Kõik on võimalik!

Karta ei tohi

Kertu Miidu on suurepärane eeskuju ettevõtlikust ja pealehakkamist täis naisest, kes otsustas alles 2019. aastal IT-sse sukelduda. „Karta ei ole kindlasti midagi. Kõige hullem asi, mis juhtuda saab, on see, et IT ei meeldi või ei tule välja.