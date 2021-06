Kui su keha juures esinevad järgnevad märgid, on aeg juua ära vähemalt üks klaas vett

Piisavas koguses puhta vee tarbimine on oluline organismi korraliku ja normaalse funktsioneerimise tagamiseks. Et taastada organismist välja viidud vedeliku kogus, peaks päevas tarbima 1,5–2,5 liitrit vedelikku, sest keskmiselt 2,5 liitrit vedelikku väljub meie tavapärases kliimas ööpäeva jooksul kehast. Päevas tarbitav vedeliku kogus ei ole mitte ainult joodav vesi, vaid selle hulka tuleb arvestada ka kõik muud joogid ja söödud toit.

Kui tarbitud vedeliku kogus on aga liiga suur, siis vedelik koguneb organismis ja soola osakaal väheneb, mille tagajärjel võivad tekkida iiveldus, peavalu, krambid ja lõpuks ajuturse. Tavapärases olukorras seda ohtu siiski pole, sest neerud suudavad ööpäevas läbi töötada isegi kuni 15 liitrit vedelikku, kuigi see ei tähenda, et ka üleliia innukas veetarbimine mõistlik on.

See, kui palju vett me iga päev vajame, on sõltuvuses tervest reast faktoritest. Mis need on ja mille järgi saada aru, et keha vajab rohkem vett, saad teada, kui loed edasi.