Eesti looduses ja aedades leiduvad supertoidud, mis võiksid igal toidulaual domineerida

Niinimetatud supertoiduaineid ei pea otsima tervisetoodete riiulist ja mahepoodidest — neid leidub Eesti looduses ja aedades küllaldaselt. Supertoit tähistab toitaineterikast ja tavatoidust suurema toiteväärtusega tervisele kasulikku toitu. Supertoidud sobivad enamikule meist oma toidulaua rikastamiseks, kuid ettevaatlikud peaksid olema lapsed, rasedad ja ravimite tarvitajad. Millised on levinumad ja kõige kasulikumad kodumaised supertoidud?

Väljend „supertoit” on käibel kõnekeeles ja teadlased sellist terminit ei kasuta. Tegelikult on ju suurem osa toitu tervisele kasulik ja mitmekülgselt süües saame kõik vajalikud ained ka nn tavatoidust kätte. Supertoidus on suurel hulgal antioksüdante, polüfenoole, vitamiine, mineraalaineid, aminohappeid, rasvhappeid ja bioflavonoide, mis on ka selle hüüdnime põhjustaja.