Sisekujundajad hoiatavad: see on üks sisustustrend, mida enamik inimesi kahetsema hakkavad

"Üks kõige suurem probleem, mis mul magamistoa komplektidega on, on see, et need jätavad mulje, justkui kiirustaksid toa sisustamisega, mõtlemata sellele, et kodu peaks peegeldama seda, kes sa inimesena oled ja milline on su elustiil," selgitab disainer Sara Bengur.