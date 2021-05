See on juunikuu kõige romantilisem päev, mida ükski tähemärk ei tohiks maha magada

Kui käesolev Kaksikute hooaeg on meile midagi õpetanud, siis see on see, kuidas kohaneda ja paremini suhelda. Kaksikute hooajal domineerib mitme asja korraga tegemine, hobidega tegelemine ja sotsialiseerumine, aga kui peagi saabub Vähi hooaeg, suunatakse energia hoopis asjadesse, mis pakuvad mugavustunnet ja emotsionaalset turvatunnet.