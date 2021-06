FOTOD | Aeg on näidata siredaid sääri! Need on seelikud, mida soovid kanda terve algava suve

Nüüd, kui soojemad ilmad on lõpuks ometi käes, meenuvad räppar Drake'i sõnad: "Hakkame kandma vähem ja rohkem väljas käima." Kuigi väljas käimine on täna veel jätkuvalt natukene piiratud, on siiski aeg öelda "head aega" kottis dressidele ja hakata siredaid sääri näitama. Kuidas seda kõige parem teha on? Ikka miniseelikut kandes.