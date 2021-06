Naomi Osaka otsus Prantsuse lahtistel mitte osaleda võiks meile kõigile üht-teist õpetada

Maailma tennise teine reket teatas 31. mail sotsiaalmeedia vahendusel, et ta ei osale sel aastal Prantsuse lahtistel meistrivõistlustel. See järgnes teatele, et talle tehakse 15 000 USA dollarit trahvi, sest ta ei soovi lahtiste ajal meediaga suhelda, lisaks ähvardati teda veelgi suuremate trahvide, turniirilt väljaheitmise ja osalemiskeeluga teistel tulevastel suure slämmi võistlustel. Põhjus? Osaka soovis hoida oma vaimset tervist, millega tal on minevikus probleeme olnud.

Tekkinud olukord on oluline mitmes mõttes, aga põhiliselt seetõttu, et meil tuleb hakata austama teiste inimeste otsust oma vaimse tervise eest hoolt kanda.