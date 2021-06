VIDEO | Juunikuu Annes & Stiilis: töö intensiivraviosakonnas, multitalent Kersti Heinloo, Heidi Hanso avameelne kehalugu ja suur suvehoroskoop

Naised, kes töötavad Covid-19 intensiivraviosakonnas. Intensiivraviosakonnas tunnetatakse elu ja surma iseäranis teravalt – sealt suunatakse patsiendid kas tavapalatisse edasisele ravile või... nad lahkuvad elust. Kuidas peavad vastu need, kes on sadadele COVIDi-patsientidele keerulistel teekondadel toeks? Mida tunnevad nad siis, kui nende abist inimese paranemiseks ei piisa? Loe lugu SIIT.

Jan Uuspõld: armastust ei ole kunagi liiga palju! “Sain aru, et see on päris armastus, mille järele ma karjun, ja ju siis karjusin piisavalt tugevasti,” meenutab näitleja Jan Uuspõld (47) aastatetagust aega, mil tema elu hakkas jõuliselt pöörduma paremuse poole. Loe artiklit SIIT.

Mis on kehapsühhoteraapia? Kuidas terveneda minevikus kogetust, leida kontakt oma tõelise minaga ja vastused kõige isiklikumatele küsimustele? Tantsurännakute läbiviija Merrit Helistve (51) soovitab abi otsida kehapsühhoteraapiast. Loe lugu SIIT.

Heidi Hanso keha lugu. „Olen 36 aastat vana ja mitte kunagi varem pole ma oma kehaga rohkem rahul olnud,” ütleb saatejuht ja maaelu entusiast Heidi Hanso. „Ei teagi, kust see skinny mode mulle külge jäi, aga endast peenemaid olen kogu aeg kadestanud. Millegipärast oli minusse pikka aega salvestunud teadmine, et ilus naisekeha peaks olema modellilik, et mitte öelda kergelt anorektiline. Ehk lootsin, et kui olen hästi peenike, paistavad väikesed tissid keha peal paremad välja?” Loe artiklit SIIT.

Moeseerias Eesti kõige ägedamate t-särkide disainerid. Siin nad on: Eesti ägedaimate T-särkide autorid, seljas omalooming. Mille poolest erineb nende T-särk kõigist teistest maailma T-särkidest? Miks me ülepea armastame T-särke? Missugused on T-särkide tootmisega seotud sügavamad murekortsud? Ning muidugi: kui innukalt kannavad T-särke disainerid ise? Vaata ja loe SIIT.

Lisaks leiad ajakirjast põneva päikese-eri ja suure suvehoroskoobi. Haara ajakiri lähimast ajakirjandusletist ja naudi suve koos Anne & Stiiliga. Loe ajakirja iga päev ka meie veebist www.annestiil.ee.