Appi, ma ei taha kortse! Just SELLE salarelva abil saad hoida oma naha kauni ja nooruslikuna. Ekspert annab nõu

Kõik me teame, et päikesekiired kuivatavad nahka ja tekitavad enneaegset vananemist. Seda sellepärast, et päikese kahjulikud UV-kiired lagundavad meie naha oma hüaluroonhappe sisaldust, mis toob kaasa naha kuivust, nahakahjustusi - tulemuseks on peened jooned, kortsud ja ebaühtlane nahatoon. Hüaluroonhappega tooted aga kaitsevad su nahka päikese UV kiirte eest, hoides ära enneaegset vananemist ja/või pigmendilaikude tekkimist. Kosmeetik Lea Huuse toob välja veel Fillerina päevakreemi eripära, sest sellele on lisaks madalamolekulaarsetele hüaluroonhapetele lisatud ka SPF 15 päikesekaitsefaktor, mis on kindlasti vajalik terve aasta vältel. Tähele tuleks panna aga asjaolu, et kui siiski minnakse otsese päikese kätte, tuleks kasutada kõrgema SPF kaitsega tooteid.

NIPP! Siinjuures rõhutab kosmeetik, et hüaluroonhappe tooteid on meie turul mitmeid, kuid paraku mitte kõik pakutavad tooted ei ole võrdselt efektiivsed. Lea Huuse annab väga olulise soovituse - valides hüaluroonhappe tooteid, on eriti oluline silmas pidada üht tähtsat detaili - selleks, et hüaluroonhape täidaks ootused, peab see olema ülimadala molekulmassiga. Seda vähemalt 1000 daltonit. Ainult siis saab toimuda mitte ainult naha pinna niisutamine, vaid tungimine ka naha sügavamatesse kihtidesse, andes soovitud aladele täite. Madala molekulmassiga hüaluroonhappe toodetest viitab Lea Huuse Šveitsi apteegikosmeetika brändile Fillerina . Need tooted on unikaalsed just selle poolest, et nad sisaldavad 6 eri tüüpi väga madala molekulmassiga hüaluroonhappeid (1 000 - 2 000 000 daltonit) ja peptiide - lühikesed aminohapete järjestused, “info kandjad”, mis suudavad hüalurooni transportida naha kõige sügavamatesse kihtidesse. Kui tavaliselt tehakse selliseid protseduure kliinikutes, siis Fillerina toodetega saab seda teha ilma süstideta kodustes tingimustes.

Hüaluroonhape on väga tõhus naha niisutaja ja kui nahk ei pea niiskustaseme säilitamise pärast vaeva nägema, on ta võimeline tootma uusi naharakke. Seeläbi saab nahk muutuda elastsemaks, pinguldatumaks ning võimalik on kortsude tekke ennetamine. Samuti aitab hüaluroonhape siluda naha tekstuuri, muutes selle mõnusalt siidiseks ja ühtlasemaks. Tegemist on imelise ainega, mis annab nahale vajaliku toidu, aidates taastada naha nooruslikku välimust tõstes ka sügavamate kortsude põhjasid.

3. Sinu nahk vajab individuaalset lähenemist. Erinevad vanuseastmed vajavad erineva tugevusega tooteid - maksimaalselt efektiivne viis vältimaks enneaegset vananemist

Teadliku ja kvaliteetse näohooldusega tuleks alustada võimalikult varakult, kuna juba 25-aastasena hakkab naha hüalurooni ja kollageeni tase langema. Selles vanuses on keha kasv peatunud ja me ei vaja kasvu jaoks enam nii palju hüaluroonhapet ja kollageeni. Seetõttu hakkab keha neid väga vajalikke aineid vähem tootma. Nahk hakkab kuivemaks muutuma ja tekkima hakkavad esimesed kortukesed. Ennetamine on alati lihtsam, kui tagajärgedega tegelemine, seetõttu on oluline lisada hüaluroonhappe tooted oma igapäevastesse ilurituaalidesse juba pärast 20 eluaastat.

NB! Eri vanuses on naha hüaluroonhappe lisavajadus erinev. Sellest lähtuvalt on Fillerina sarjas spetsiaalselt välja töötatud eri hüaluroonhappe kontsentratsiooniga tooted. Kui noor nahk suudab veel ise teatud koguses hüaluroonhapet toota ja vajab seda väärtuslikku ainet väiksemas koguses, siis on Fillerinal selleks olemas Tase 1 tooted tooted (vanus 20+). Kui oled 30+ vanuses võiksid kasutada Tase 2 tooteid, milles hüaluroonhappe osakaal on viidud suuremaks, andmaks selles vanuses nahale just õige koguse lisaainet. Vanema naha jaoks on spetsiaalselt välja töötatud Tase 3 tooted, milles hüaluroonhappe kontsentratsioon on kõige suurem ja mis on loodud juba küpsema naha vajadusi silmas pidades.

4. Aitab kaasa naha loomulikule kollageeni tootmisele

Hüaluroonhape toetab ja aitab kaasa naha peamise koostisosa, kollageeni tootmisele. Kollageeni ümbritsev hüaluroonhape toidab kollageeni osakesi piisava koguse veega, aitamaks neil kasvada ja uueneda. See kõik on vajalik naha tervise ja ilu heaks, kuna kollageen on üks naha peamisi ehitusmaterjale. Uuringutes on leitud, et mida kõrgem on nahas hüaluroonhapete ja kollageeni tase, seda vastupidavam on nahk kortsukeste tekkele.