Vali oma lemmik! Sinu ees on 22 noort #Eff2021 moeloojat oma värske kollektsiooniga

Tutvu Estonian Fashion Festival 2021 moedisainerite ainulaadsete kollektsioonidega ning hääleta oma lemmiku poolt. Eelkõige jätkusuutlikkuse printsiipidest ja kunstilisest väljendusest inspireeritud moekollektsioonid lähtuvad põhimõttest, et oleme see, mida tarbimine ja imetleme. Mood-Performance-Tants, OmaMood ja Antoniuse moeetenduse moedisainerite looming on heaks näiteks, kuidas aeglane mood saab olla ühteaegu stiilne, ehe kui ka edasiviiv.