See, keda peeglist näen, oleneb päevast. See ei ole välimuses kinni, vaid selles, mis peas toimub.

Ma ei ole olnud alati ülekaaluline, aga oma peas olen varasest east saati olnud paks laps. Teismeeas olid mul suured kompleksid. Kaal on mul kõikunud 30 kilo võrra (seoses rasedustega, kui kõik ütlesid, et nüüd pead sööma kahe eest), aga mu enesetunne pole kunagi kaalunumbrist sõltunud. Olen ilmselt kõik maailma dieedid ära proovinud ja mulle meeldis dieete pidada — see oli nagu hobi! Iga kord alustades olin põnevil. Pool kaotatud kaalust tiksus aga alati tagasi.

