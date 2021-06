FOTOD | Kas kannaksid? Crocsi ja Balenciaga koostöös valmis taaskord üks šokeeriv jalats

View this post on Instagram

Mis selliste Crocside hinnaks kujuneb, pole veel selge, aga arvestades, et varasemalt lansseeritud Balenciaga x Crocs platvormjalatsid maksid pea 700 eurot, on selge, et odavad need ei ole, spekuleerib portaal LadBible. Muuseas olid platvormjalatsid ka enne müüdud, kui need üldse poelettidele jõudsid ehk sama võib oodata ka sel korral.