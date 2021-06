Kas su suverõivad jätavad sinust odava mulje? Need on 6 riideeset, mida ükski elegantne naine kandma ei peaks

1. Mom jean-stiilis lühikesed teksapüksid

“Kui mom jean-stiilis teksapüksid polnud juba piisavalt nõmedad, peame suvisel ajal rinda pistma ka samas stiilis lühikeste teksadega. Pean silmas just kõrge vöökohaga, teksasinisest kangast või helesiniseid šortse,” selgitab Anna, lisades, et neid just kõige elegantsemaks valikuks ei peeta. “Teksad muudavad üldse väljanägemise kehvemaks, kuid see ei tähenda, et sa ei tohikski nüüd kunagi enam teksapükse kanda. Kindlasti on ka elegantseid naisi, kes kannavad teksaseid, aga nad oskavad neid õigesti stiliseerida.”

2. Stringilõikelised bikiinipüksid

“Naistele meeldib tõmmata neid peaaegu kõrvadeni. Ma mõistan seda, see on hetkel moes, aga kui näen seda Instagrami voos, mõtlen alati, kui inetu see on,” räägib Anna, nendib, et see jätab kandjast alati pisut liiga vulgaarse mulje.

3. Kummist plätud

Kuigi igapäevaste toimetuste tegemise ajal on kummist plätud ülimugavad, soovitab Anna nende kandmist vältida, kui sa ei viibi just basseini ääres või rannas. “Linnapildis on sageli keskpäraseid naisi, kes kannavad oma kitsaid teksapükse ja plätusid, ja just see muudabki nad keskpäraseks. Ma ei taha, et sa näeksid sel suvel välja keskpärane, vaid suurepärane ja elegantne.”

Kummist plätude asemel soovitab Anna kanda nahast rihmikuid, näiteks Hermes Oran sandaale. “Neid võib kanda nii rannas, basseini ääres või linnapeal,” teab ta. “Kui sa ei taha Hermes peale raha kulutada, leiad kindlasti midagi sarnast ja soodsamat, mis on samas valmistatud nahast.”

Ta lisas, et platvormiga plätud ja Birkenstockid ei sobitu samuti tema elegantse maailmapildiga.

4. Suvised pükstükid

Anna selgitas, miks suvised, lühikesed pükstükid jätavad kandjast halva mulje: "Nende kangas on sageli väga odav puuvill ja see näeb alt veidi inetu välja. Lisaks ka seetõttu, et see kipub olema liiga lühike ja erinevad kehaosad on liiga hästi näha, eriti liikumise ajal."

5. Lillelised kleidid