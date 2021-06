Kaks maailma

Ühel päeval teatas minu kunstnikust sõber, et nägi kohalikus pagarikojas maailma kõige kaunimat naist. Ta siiski ei kasutanud sõna “kaunis”, ütles hoopis, et naine oli kuum. “Sa lihtsalt pead teda nägema,” rõhutas sõber. Lubasin, et lähen naist vaatama. “Ja anna mulle teada, mida sa temast arvad,” nõudis tema.