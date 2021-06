FOTOD | Z-generatsiooni üks lemmikuid stiliseerimistrikke vallutab sel aastal nii mõnegi inimese südame

View this post on Instagram

Selleks, et ülesuuruses rõivaid kandes jätkuvalt hea välja näha, soovitab kuulsuste stilist Aimée Croysdill tuua esile keha neid piirkondi, mis on elegantsemad ja sensuaalsemad, näiteks kaela piirkond. “Rulli käsivarred üles, et näidata randmeid või kui armastad oma jalgu, näita pahkluid, mis aitab ülesuuruses väljanägemst tasakaalustada,” õpetab ta portaalis Who What Wear.