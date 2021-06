TÄNA KELL 19 | Estonian Fashion Festivali teine päev näitab kaasaegsest pärimusmoest inspireeritud lühifilme

Pärismoe populariseerimise kõrval on OmaMood moeetenduse teine suurim eesmärk jätkusuutliku moe edendamine. Kõikide etendusest osa võtvate moedisainerite kollektsioonid kannavad endas jätkusuutlikke ning aeglase moe põhimõtteid. Moedisainer Katre Arula kollektsioon „NEW. UUS“ on näiteks läbinisti taaskasutusprojekt. Kollektsiooniks õmmeldi meeste päevasärgid, teksapüksid, teksajakid, kampsunid, sokid, sallid, villased mööblitööstuse jäägid jpm. Disainer Teele Koeli Pöide kirikust inspireeritud kollektsiooni „Pöi“ ülerõivaste villased kangad on ostetud kolimisjääkidena.