Kolm Eesti linna ja nende põnevad paigad: mida teha suvel Tartus, Pärnus ja Kuressaares?

Mida teha suvel Tartus, Pärnus ja Kuressaares?

TARTU

Ülikoolilinnas Tartus leidub igaühele midagi: lastega peredele, intellektuaalidele, seljakotiränduritele, armunud paaridele, kunsti- ja kultuurihuvilistele. Alati on põhjust tagasi tulla, kas või lihtsalt selleks, et oma suhteid Tartu vaimuga soojana hoida.

PÄRNU

Kui soovid näha sõpru, kellega see pole õnnestunud terve aasta, kohtad neid suvel Pärnus. Sügisel ja talvel on linnas mõnus veeta spaanädalavahetus. Pärnu on aasta läbi ka rahvusvahelisel tasemel konverentsilinn, kus saad edukalt korraldada oma firmaüritusi.

KURESSAARE

Kuressaarel on kõigile midagi pakkuda — ja polegi väga suurt vahet, millisel aastaajal siia tulla. Linnas leiab igaüks sobiva võimaluse puhkamiseks ja kultuuriga tutvumiseks, sest siin saad nautida kunsti erinevates galeriides, jalutada ajaloolises piiskopilinnuses või hoopis tervisepargis. Loodusehuvilistele on kergliiklusteed ja põnevad linnuvaatlustornid.

Toome välja nende kolme linna kõige põnevamad paigad, mida just nüüd külastada.