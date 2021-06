Kaitseväe kapten Pauliine Nettan: enne ajateenistusse minekut arvasin, et naised peavad ka pea kiilaks ajama ja olin selleks isegi valmis

Kaitseväe kapten Pauliine Nettan (29) on end meestekeskses alas nii mitmeski rollis tõestanud. Ta on teeninud nii rühmaülemana, kompanii ülema abina kui ka pioneerikoolis kursuseülemana. Lisaks sellele on ta hetkel täiendamas oma teadmisi Kaitseväe Akadeemias magistriõppes. Aga mis viis ühe naise Kaitseväkke?