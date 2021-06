FOTO | Angelina Jolie kandis alanud suve suurimat teksatrendi

2021. aasta on toonud tagasi altlaienevad teksapüksid, mida armastavad paljud, näiteks nii moelooja Marc Jacobs kui ka supermodell Gigi Hadid. Jolie valis ilmselt need mugavad püksid just seetõttu, et tal oli seljataga viietunnine lennureis ja kes kitsaste teksapükstega lennukis istunud, teab, et tegemist ei ole kõige mugavama valikuga. Siiski, kui tema on alt laienevatesse pükstesse armunud, on selge, et näeme neid Jolie jalas veel ja aeg oleks meilgi seda trendi proovida.