Keira Knightley karm avaldus: ma ei tea ühtegi naist, keda poleks kunagi seksuaalselt ahistatud

Slater lisab loos, et vahetult enne seda, kui Knightley karmid sõnad välja ütles, astus näitlejale ligi üksik võõras meesterahvas, kes küsis Keiralt, kas too käib siin lähedal koolis, sest “ta näeb väga noor välja”. Naised eemaldusid, et lähedal asuvast pargist varju leida, aga mees oli mõned minutid hiljem neil taas sabas.

“Päris huvitav on sellistest teemadest rääkida, kui meid samal ajal jälitatakse,” sõnas Knightley intervjuus Slaterile. “Ma armastan seda poliitikut, kes ütles, et meestel peaks olema liikumiskeeld, mille peale mehed olid nördinud, aga kui mõelda, siis naistel on liikumiskeeld ja see on alati nii olnud.”

Kahekordne Oscari nominent tõdes, et ta on alles hiljuti hakanud kogetust avameelselt rääkima. “See juhtus hetkel, kui naised tõid välja ettevaatusabinõusid, mida nad tarvitusele võtavad, kui nad kuskilt koju kõnnivad, ja ma mõtlesin, et teen täpselt samamoodi ning isegi ei mõtle sellele. See on kuradi masendav.”

Ei alasti stseenidele

Briti näitlejanna teatas aasta alguses, et edaspidi ta end enam filmides meeslavastajate käsul alasti ei võta, kirjutas Kroonika. “Osaliselt on asi edevuses, aga ka meeste pilkudes. Ma tunnen end nüüd ebamugavamalt, kui ma peaksin seda meeste pilkude all tegema,” rääkis Keira.

Kuigi näitlejanna saab aru, et mitmedki lavastajad vajavad kedagi, kes näeks seksistseenide ajal seksikas välja, siis Keira tunnistas, et see keegi ei ole enam tema. “Ma ei taha, et see oleks üks nendest jubedadest seksistseenidest, kus sa oled ära õlitatud ning kõik oigavad. Ma ei ole enam huvitatud selle tegemisest,” lisas ta.