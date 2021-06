Enneolematu kriis suures meediamajas? Condé Nasti töötajad avaldasid meelt otse Anna Wintouri koduukse ees

Teisipäeva õhtul kogunes ca sada New Yorkeri liidu liiget maailmakuulsa moeajakirja Vogue'i peatoimetaja ja selle emaettevõtte Condé Nasti globaalse sisujuhi Anna Wintouri koduukse ette, et avaldada meelt liiga väikeste palkade vastu, vahendab The Cut.