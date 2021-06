HOROSKOOP | Lõbusad suvepeod ootavad ees ja nende kahe tähemärgi esindajad kindlasti üheltki peolt ei puudu

Maailmas on kaht sorti inimesi: need, kes tahavad igal reede õhtul kindlasti seltskonnas olla ja pidutseda, ning need, kes eelistavad pugeda diivanile pleedi sisse ja vaadata kuni esmaspäeva hommikuni "Bridgetoni". See, kumba gruppi sina kuulud, võib sõltuda ka su tähemärgist.