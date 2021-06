Justin Petrone: sõna “mees” on omandanud lääne meedias negatiivse tähenduse. Oleme ahistajad, mõrvarid, vägistajad…

Üle kümne aasta tagasi, kui üritasin oma tüdrukut jalgpallitrenni panna, öeldi mulle, et tüdrukute huvi selle spordiala vastu on väga leige. “Jalka on poiste sport,” ütlesid eestlased. Ja mis on siis tüdrukute spordi­alad? Muidugi tants, võimlemine, võib-olla ujumine. Igasugune tegevus, mis võiks aidata noortel daamidel näidata oma ilu, muidugi ka spordiüritustel bikiinide väel bännerite hoidmine või näiteks alkohoolsete jookide kõrval poseerimine. Tundub, et muutused on toimunud ja nüüd mängivad tüdrukud innukalt jalkat. Imeline.

Tegin matšist pildi, et maailmale seda supersaavutust näidata. Kuid miski peatas mind.