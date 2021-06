FOTOD | Need on üheksa moeeset, millest millenniaalid ilmselt mitte kunagi üle ei saa

Kuigi moeinimesed väidavad, et millenniaalidel ei ole kindlat stiili, nagu oli 70ndatel, 80ndatel ja 90ndatel, on neil siiski mõned kindlad moeesemed, millest nad loobuda ei suuda. Ka siis, kui moeajakirjad väidavad, et ammu on aeg nende kandmisest loobuda.