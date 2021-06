Hinnatud turundaja ja moesaadik Reet Kivi: kui tahta karjääris muutust, tuleb saada laps

Reet (48) on hin­natud turundaja, Lilli Jahilo moe­maja müügijuht ja kolme lapse ema (Henri 23, Emma 14, Robert 8). Viimased kaheksa aastat elas ta Dubais.

Reedaga esmakordselt kohtu­des võid tunda end hetkeks sõna­tult — appi, kui palju särtsu, elu, kuraasi! Olgugi et intervjuu ajal looritab tema nägu suhkru­roosa mask, peegel­davad Reeda klaarid silmad tervet tunnete spektrit: julgust, rõõmu, mõt­likkust. Jättes sisu hetkeks kõrvale, juhib ta tähelepanu oma poisipeale: “Lühikesed juuksed aitasid mul Dubais inimestele meelde jääda.”

Tõepoolest, nii nagu tema soengut ilmestab isepäine pööris, on väike krutski kindlal kohal ka Reeda olemuses.

Alustame lõpust

Esitan meie kohtumise lõpuminutil Reedale terve intervjuu kõige keerulisema küsimuse: kui õhtul pärast hambapesu peeglisse vaatad, siis kes sind sealt vastu silmitseb? Kõlav naer, millele järgneb paarkümmend sekundit vaikust. “Ma ei igatse praegusel eluetapil, et pean ise looma. Minu tugevus on olla toetaja — julgustan teisi naisi rakendama oma potentsiaali,” sõnab ta. “Mul ei ole vaja olla kunstnik, disainer, autor… tunnen heameelt, kui saan aidata inimesi, kellel on need võimed olemas. Ja ma olen ema! Eelkõige olen ma ema ja… ehk ka moe- ja disainisaadik.”