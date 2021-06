Üllatavalt lihtne nipp, mis aitab 60 sekundiga punetava vistriku vähem märgatavaks muuta

Tuleb välja, et see TikToki häkk peab tõepoolest paika, sest ka nahaekspert Zion Ko Lamm tõdeb, et silmatilgad, mis on mõeldud silmade punetuse leevendamiseks, aitavad efektiivselt põletikulist vistrikku rahustada. Seda seetõttu, et silmatilkades peituvad punetusevastased ained (enamasti tetrahüdrosoliin, nafasoliin ja brimonidiin) ahendavad veresooni, mis vähendavad punetust ja paistetust (sarnane rahustav efekt on näiteks rohelisel teel).