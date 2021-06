Iisrael keelustab esimese riigina maailmas karusnahkade müügi

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tunnustab Iisraeli loomasõbraliku sammu eest. “Kui Iisrael suudab suure riigina öelda karusnahale ei, siis see näitab, et oleme liikumas järjest hoolivama ja loomasõbralikuma maailma suunas. Lõpp karusloomade kannatustele ja karusnahavaba tulevik pole enam pelgalt unistus, vaid realistlik siht, mille poole püüelda,” sõnas Loomuse juhatuse liige Annaliisa Post.

“Tegu on olulise puudujäägiga seaduses, ent usuliste traditsioonide puhul on loomasõbralikele lahendustele üleminek keerulisem, sest inimesed pole ilmselt nii altid muutuseid tegema. Sellegipoolest on Iisraeli keeld on suurepärane lähtekoht ning siit saab ainult paremaks minna. Loodetavasti võtavad ka teised riigid võtavad Iisraelist eeskuju,” lisas Post.