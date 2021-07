Kas sa ikka armastad teda veel? Need 7 märki viitavad, et kunagised tunded on jahtunud

Kuidas saab armastus, mida kellegi vastu kord nii tugevalt tundsid, järsku jahtunud olla? Kas see tähendab, et suhe ongi läbi? Kas peaksite lahku minema? Armastuse kadumine on valus kogemus ja kuigi seda pole just kõige lihtsam ära tunda, on mõned märgid, mis seda selgelt ütlevad.