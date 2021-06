FOTOD | Interjööris on järjest popim suund, mis ühendab Skandinaavia ja ühe teise riigi sisekujundusele omased stiilid

Kuigi esmapilgul tundub, et Jaapanil ja Skandinaavial pole väga palju ühist, siis disainile mõeldes on nad sarnasemad kui arvata võiks. Mõlemad keskenduvad lihtsusele, looduslikele elementidele ja mugavusele, mistõttu pole ka ime, et sisekujunduses on hakanud rokkima nende kahe hübriid ehk n-ö japandi stiil.