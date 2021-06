Neli erootikapoodi, kelle abiga nautida suviseid vallatusi magamistoas!

Suvi on liikuv aeg ning suurema osa ajast oleme nii-öelda jooksus, mistõttu on oluline, et orgasmid meiega kaasas käiksid! Tähtis on mugavus! Seetõttu on praegusel ajal eriti sobilikud mugavad väikesed vibraatorid , mille saab pista kotti või taskusse. Soovitame eriti nunnut sarja Cuties ! Mugavusele paneb rõhku ka vibratsiooniga õhkstimulaator Satisfyer Love Triangle – kaetud huulikuga armukomnurk, mis sobib suurepäraselt reisimiseks ja kaasavõtmiseks.

G-punkti orgasmini jõuavad naised klassikalise penetratsiooni kaudu harva. 75% naiste orgasmidest on kliitoril. Chisa imeb kliitorit masseerides kõiki kliitoril asetsevaid 8000 närvi. G-punkti massaažiks on abimees varustatud võimsa mootoriga. Kaks ühes massaaž garanteerib igale naisele võimsa orgasmi.

Amazoni TOP ostetavat sekslelu on naised kirjeldanud järgmiselt: “ Nii tugevat orgasmi pole me kunagi saanud ! ”

Meie südameasjaks on paaride naudingud ja eelkõige, et naised saaksid koos meestega ja ka üksinda hullates iga kord orgasmi. Meil on naistele selleks ideaalne toode.

Eesti tuntuima pereblogi eestvedaja Marimell on heaks kiitnud oma suure lemmiku – Intt cotton candy. See on suhkruvatine naturaalsetest koostisosadest libesti, mis sobib vallatlemiseks nii lelude kui ka kondoomidega.

Sekslelude maailmas on järjest olulisemaks muutumas keskkonnateadlikkus, mistõttu on meie tootevalikusse lisandunud vegani- ja ökosõbralik kliitoristimulaator Womanizer Premium Eco. Nüüd saad nautida süümekavabu orgasme!

Kuumad uudistooted pole mõeldud ainult naistele. Meeste jaoks on kohale jõudnud teine põlvkond luksuslikust F1 masturbaatorist Lelo masturbaator F1S V2, mis on veelgi ahvatlevam ja orgastilisem. Masturbaatorit on võimalik valida kahes värvitoonis ning see ühildub kergesti ka äpiga. Naised, kes plaanivad oma mehi nurjatustega üllatada, leiavad laia valiku üliseksikat Penthouse pesu!

Desiree on kõige kauem Tartus ja Lõuna-Eestis tegutsenud erootikapood

Algusest peale on pandud rõhku soliidsele kaubavalikule ja diskreetsele teenindusele.

Kaupluse ligi 100-ruutmeetrist pinda on selle sopilisuse ja erinevate tasapindade tõttu kiidetud, kuna see loob ühtaegu nii privaatset mugavust erinevate toodete valimisel kui ka visuaalset suurust. Kuigi pindala poolest leidub Eestis ka suuremaid erootikapoode, siis brändi Beauty Night naiste erootilise pesu valik on Desirees tõenäoliselt kõige suurem.

Erootilistest leludest annavad tooni sarja Pretty Love tooted, mida iseloomustavad head materjali omadused, moodne disain ja üsna tarbijasõbralik hind. Suur valik on ka ergutavaid ja armuelu rikastavaid tooteid, rääkimata soodsatest Hispaania päritolu Actual kondoomidest ja erinevatest lilbestitest. Kõige rohkem on klientide käest kiita saanud pumbatavas pudelis olevad SwissNavy kvaliteetbrändi libestid ja X-MAN silikoonibaasil libestid. X-MAN libestid sobivad kasutamiseks ka Pretty Love toodetega , aga ka tavapärase massaazi ja erinevate sekstegevuste juures. Lisaks teeb X-MAN libesti suvistest töödest karedad käed siidiselt libedaks ja aitab kodutööde juures vajadusel ka kummikindad kergemini kätte.

Desireest leiab klient kõik need tooted, mida erootikakaupluse ja voodielu rikastamisega seostatakse, ning tõenäoliselt ka seda, millest veel kuuldud pole. Enamik tooteid on riiulitel ka näidistena - “oma käega katsumiseks“ - olemas.

Lisaks tavapoele on olemas ka e-pood, mis aitab teenindada ka häbelikumaid tartlasi ning ka neid, kellele Tartu linn ja Desiree pood liialt kaugeks jäävad. E-poes müüakse neidsamu tooteid, mis tavapoes kohapeal olemas ning saatekulu pakiautomaati ei lisandu.

