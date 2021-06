Expressionsi suvine ehtegiid: kuidas särada igas olukorras

Valged pärlid on moes igal ajahetkel ja olukorras. See reegel kehtib kindlasti ka sellel suvel. Eriti moodne on just praegu kombineerida omavahel erineva suurusega pärleid. Näiteks riputa kaela suured pärlid ning pane kõrva väiksed või kasuta suurtest pärlitest käevõru , kuid riputa kaela väiksed.

Must on must

Must on rõivaste puhul alati moodne värv olnud, nüüd on see vallutamas ka ehtemaailma. Expressionsist leiad musta värvi ehtekollektsiooni. Julge look’i saavutamiseks kasuta neid kõiki koos või liida detaile traditsiooniliste ehetega.