"On olemas inimesi, kelledel on võimeid. Neid võimeid on võimalik õppida ja arendada. On ka neid väheseid, kelledele on universumi poolt antud kanda erilisi oskusi/nägemisi ja seeläbi inimesi aidata," lausub Merle Palmiste. "Mulle väga meeldivad heasoovlikud nõidused. Kahjuks on liikvel palju ka igasuguseid soolapuhujaid, kes soovivad heausklikke ära kasutada ja nende pealt rikastuda."

Näitleja Liis Haab toob välja mitmeid esivanemate teadmisi, mille järgi tema tänase päevani tegutseb, mille seas muuseas ka üks hea nõks, mida kasutas tema ema, kui Liis oli lapsepõlves haige ja mida nüüd kasutab Liis oma laste peal. "Ema ravis meid vahel sõnade ja meie endi kujutlusvõimega. Silmad pidid kinni olema ja siis ema ütles, mis