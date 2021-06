Moes on väga erinevad tukad ning iga näokuju jaoks on kindlasti ka sobiv tukk olemas, kuid konkurentsitult kõige moodsam on 60ndate lõpust inspireeritud keskelt lühem ja külge­delt pikem tukk. Ingliskeelse nimetusega curtain bangs (kardinatukk) on see TikTokis kogunud juba mitukümmend miljonit hashtag’i. Pandeemia ajal on teretulnud kõik iluprotseduurid, mis ei ole aja­tundlikud, ja soengustiili eriline populaarsus võibki ka sellest hoogu saada, et tegemist on vähest hooldust nõudva tukaga, mida ei pea iga paari nädala tagant juuksuri juures lõikamas käima.