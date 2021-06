Eesti stilist Karolin Kuusik: IKEA uued vormirõivad peegeldavad moe supervõimeid!

“IKEA vormirõivastes peegelduvad moe kõige paremad supervõimed – ühendada inimesi, teha elu mugavamaks ja muuta iga päev veelgi ilusamaks. Eriti meeldib mulle uue vormirõiva lihtsus ja nutikus. Ei midagi üleliigset, kuid samas on olemas kõik, mida vaja, et end tööl hästi tunda. Mulle tundub, et just liigse konservatiivsuse puudumine muudab IKEA vormiriided eristuvateks tüüpilistest tööriietest, kuna need tunduvad nii mugavad, et neis võiks veeta ka oma vaba aega,” kirjeldas Kuusik. Stilist lisas, et funktsionaalsuse, ilusa disaini ja mugavuse ühendamine moedisainis kõlab lihtsamalt, kui see tegelikult on. “IKEA on suutnud kõik need head asjad enda mitmekülgsetes vormirõivastes kokku tuua. Tulemuseks on stiilsed riided, mis on lihtsalt kantavad ja ühendavad kogu IKEA suurt pere,” sõnas Kuusik. Ta nentis, et on hea näha, et neis riietes ei ole üleliia rõhutatud naiselikkust ja mehelikkust ning on kaugelt äratuntavad.