Tahad kaalust alla võtta, aga mitte näksimisest loobuda? Sel moel saad rahus süümepiinadeta edasi näksida

Teadlikud taimsed valikud

Kui sa lisaksid oma igapäeva näksimise menüüsse kõigest 30% rohkem tervislikke taimseid valikuid, näiteks puuvilju, pähkleid ja seemneid, oled juba teel kaalulangetuse poole. Enamik puuvilju ei ole eriti kaloririkkad, aga täidavad hästi kõhtu ja leevendavad magusaisu. Pähklid ja seemned võivad sisaldada palju kaloreid, aga juba väike peotäis täidab kõhtu paremini kui suur kogus kartulikrõpse, milles ei ole peaaegu üldse toiteväärtust.

Jäta ostmata ebatervislikud snäkid

Siin kehtib kuldreegel: ära mine kunagi poodi tühja kõhuga. Kui sa lähed poodi nii, et oled normaalselt söönud, on palju väiksem tõenäosus, et emotsioon saab sinust võitu. Varu endale koju ja töö juurde tervislikke snäkke: kreeka jogurtit, näkileibu, avokaadot, pähkleid, pirni, lahjat juustu. Kui sa ei pista endale kotti šokolaadi või kummikomme, ei saa sa neid ka süüa. Lihtne ja loogiline, kas pole?

Hommikusmuuti võiks olla enda tehtud

Paljud meist langevad reklaami ohvriks ja teevad enda meelest tervisliku valiku, jättes hommikusöögi vahele ja ostes valmistehtud smuuti. Aga uuri alati koostisosi: on see ikka tervislik valik või sisaldab nii tervislikuna reklaamitud smuuti hoopis palju lisatud suhkrut? Tee omale ise smuuti — siis tead täpselt, mida ja kui palju sa sinna lisad ning kui tervislik see lõpuks on.

Vesi peaks olema hommikust õhtuni sinu kaaslane

Vee joomine ei tule kõikide inimeste jaoks väga loomulikult. Pigem kipub käsi haarama mõne karastusjoogi või kohvi järele, sest need maitsevad paremini. Kohv aga viib vedeliku kehast välja ja karastusjoogid on kaloririkkad. Puhas vesi on kõige parem, ei sisalda kaloreid ja on ilmselgelt kõige tervislikum variant. Ega ilmaasjata ei kirjutata ega räägita igal pool, et korralik vee joomine päeva jooksul on oluline. Sa pead lihtsalt selle harjumuse endasse juurutama.

Valmista näksid enda jaoks ette