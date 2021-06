Eesti 200 esimees Kristina Kallas võib end raamatutesse totaalselt ära kaotada: lebasin kaks päeva diivanil ja ainult lugesin

Minu raamaturiiul on väga kirju nii keelte kui ka žanrite poolest. Ma ei ole peres ainuke lugeja ja meil on raamatuid palju, seega on ka riiulid kõikvõimalikesse kohtadesse ehitatud.

Raamatud on ainukesed esemed, mis on minuga elu jooksul arvukad kolimised kaasa teinud, kuigi viimasel ajal olen raamatuid ka antikvariaati viinud. Samas olen ikka ja jälle sealt veidi suurema hunnikuga koju tulnud...

Mul on raamatuid neljas keeles, nii riigiteaduste teemalist üsna kitsast erialakirjandust, Eesti ajaloo alast kirjandust, ingliskeelset ilukirjandust, reisikirjandust kui ka vanaemalt pärandusena saadud suur hulk Eesti ilukirjandust. Ilmselt kõige rohkem on Eesti ilukirjandust ja teoseid siinsest ajaloost.

Esimene raamat, mis mind mõjutas, oli