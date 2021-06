Mõtle enne, kui täna šašlõki ampsu võtad: need on 5 põhjust, miks enamik inimesi kaalust alla ei suuda võtta

Paljud meist on hooga alustanud dieedi pidamist ja tavaliselt kulgeb see sellises rütmis, et nädal või kaks saadakse ilusasti hakkama, kuid sellest edasi tekib ülesöömine, sest keha on järsust muutusest šoki saanud ning emotsioonid löövad üle pea. Ilmaasjata ei öelda, et tuleb alustada väikestest muudatustest, need kinnistada ja alles siis järk-järgult edasi liikuda.

Arutu pugimine

Kui sa tõesti sööd enda meelest teadlikult ja liigud piisavalt, aga kilod ei kao ega kao, soovitab dietoloog ranget toidupäevikut pidada. Mitte sellist, kus sa märgid kõik kaloritäpsusega üles, vaid sellist, kuhu sa paned ausalt kirja kõik, mida päeva jooksul sööd. Me ei pane alati tähelegi, kui haarame kontoris käies ühiskasutatavalt laualt peotäie komme või sööme kodus hajameelselt kallima õhtusöögi jäägid ära. Selline käitumine tähendab aga keha jaoks lisakaloreid.

Väljas söömine

Erinevad uuringud on näidanud, et kui juba vähemalt üks kolmest toidukorrast toimub kodust väljas ehk siis sööme kellegi teise valmistatud toitu, tarbime rohkem kaloreid. Kõik on ju nii ahvatlev ja magustoitu tahaks ka tellida… Ja kuidas siis öelda ära vanaemale, kes on toiduga pool päeva vaeva näinud? Ikka võtad ju teise portsu, et teda mitte kurvastada. Aga kalorid ei halasta.

Alustad liiga hoogsalt

Nagu esimeses punktis ka mainitud, hakkavad inimesed dieeti pidama liiga suure hooga ja paari nädala pärast on vanad harjumused tagasi. Sa ei pea järgima suurt dieeti, kui teed väikeseid muudatusi ja alustad sellest, et liigud natukene rohkem ning tarbid tavalisest vähem kaloreid. Alustad näiteks sellest, et jätad õhtuse näksimise ära, aga sööd tervisliku õhtusöögi, et öösel ei hakkaks nälg näpistama.

Sa ei liigu piisavalt