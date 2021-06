Suur ülevaade meestele: kuidas suudelda naist nii, et ta palub, et sa kunagi ei lõpetaks?

Kui sa oma kallimat suudled, juhtub järgnev: huuled kohtuvad, keeled lähevad sõlme, kehad tõmbavad nagu magnet teid teineteise külge. Aeg peatub, iha kasvab ja mida rohkem suudlete, seda rohkem mõlemad erutute. Vot see on üks suurepärane suudlus!

Aga kas teie suhtes esineb ka selliseid kirglikke suudlusi? Kas naine sulab su käte vahel? Suhete eksperdi dr Helen Fisheri sõnul on suudlus osa kaaslase valikust ja tema sobivuse hindamisest. "On tõestatud, et süljes leidub testosterooni ja samas ka seda, et mehed on lohakamad avatud suuga suudlejad.... See viitab, sellele, et nad üritavad alateadlikult levitada testosterooni, et naises seksuaalset iha äratada," selgitab ta.

Psühholoog Gordon Gallup laiendab teemat veelgi, tuues välja, et mehed ja naised suudlevad põhjusega erinevalt. "Mehed kipuvad suudlema eesmärgiga saada vastu seksuaalseid teeneid või kallimat lepitada," lisab ta. "Naised suudlevad rohkem sooviga kaaslase sobivust hinnata." Teiste sõnadega, naine suudleb meest selleks, et koguda informatsiooni selle kohta, kes ta on ja kas ta sobiks tema kaaslaseks. Mees aga selleks, et naises huvi äratada ja ta voodisse meelitada.

Lisaks, nii naised kui ka mehed suudlevad selleks, et saada oma kaaslasega emotsionaalselt lähedasemaks.

Kust teda suudelda, et ta erutuks?

Suudle ta