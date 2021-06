Turundaja ja sotsiaalmeedia mõjuisik Liisa Ennuste sai Londonis elades ning seal rattaga tööle sõites ja trennis käies kähku aru, kui mugav on kanda iga päev spordirõivaid. Need on väga funktsionaalsed. „Tark on end riidesse pakkida nii optimaalselt, et saad päid pööramata nagu kameeleon jõusaalist tänavale ilmuda,” ütleb ta.