Murrame müüte! Tervisliku toitumisega seotud nõuanded, mis reaalsuses paika ei pea

Hommikusöögi vahelejätmine on tõhus vahend kaalu kaotamiseks

On erinevaid arvamusi, kas hommikusöök on ikka päeva tähtsaim toidukord või mitte. Aga seda on küll erinevad uuringud näidanud, et inimesed, kes söövad hommikusöögiks täisteratooteid või putru, puu- või köögivilju, teevad ka ülejäänud päeva jooksul toidu suhtes tervislikumaid valikuid.

Kalorid on kalorid

Sõõrik või peotäis pähkleid, kumb kõlab ahvatlevamalt? Inimesed, kes keskenduvad ainult kaloritele, võivad avastada, et sõõrikus ja peotäies pähklites on peaaegu sama palju kaloreid. Aga nad ei mõtle sellele, et pähklites on toiteväärtust, sõõrikus mitte. Suur suhkrukogus on garanteeritud. Kaloril ja kaloril on vahe.

Valge suhkru asemel võib tarbida tervislikumat suhkrut

Vahet ei ole, kas sa tarbid valget, pruuni või roosuhkrut, keha muudab selle ikkagi lõpuks glükoosiks. Kui sa tahad kaalust alla võtta, ei tasu sul mitte vahetada valge suhkur pruuni vastu, vaid tasub üleüldist magusa tarbimist piirata.

Kuus väikest toidukorda on parem kui kolm suurt

Seda müüti ei toeta ükski teaduslik uuring. See oleneb juba inimesest, osadele meeldib süüa tihedamini ja rohkem, teistele korralikumalt, aga vähem. Oluline on lõpuks see, mida ja mis kogustes sa sööd.

Sa peaksid sööma väga palju aluseliseid toite

Väga palju mitte, aga mõõdukas koguses. Küll aga ei pea sa tegema ainult aluselise toidu päevi. Mõõdukus on aluseliste toitude puhul võtmesõna. Nende piisav tarbimine on oluline, et tasakaalustada organismi happelisust.

Mõned kindlad toidud mõjuvad immuunsüsteemile eriti turgutavalt

Ka seda ei toeta teaduslikud uuringud. Oluline on süüa iga päev hästi ja tervislikult, siis saabub ka pikaajaline mõju. Kahjuks ei saa me mõne kindla toiduga kiiresti oma immuunsüsteemi ergutada ja siis jälle nädalate kaupa rämpstoitu süüa.

Süsivesikute tarbimine õhtuti teeb paksuks