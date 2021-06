Oma suviseid ilunippe jagavad jumestuskunstnik Marre Naissoo, pereblogija ja vabakutseline ajakirjanik Britt Ernewein, stilist ja romantikadisainer Merit Boeijkens, juuksur-koolitaja Helen Heinroos ja omanimelise ilubrändi looja Sandrelle ehk Sandra Pikk.

Näiteks sõnab Merit Boeijkens: "Kuna mul on juba geneetiliselt kalduvus hüperpigmentatsioonile, kasutan päikesekaitsekreeme hoolikalt. Olin 30-aastane, kui mul tekkis pigmenteerunud triip nina alla — ja see ei olnud üldse tore!" Kuidas see süvenes ja mis naine sellest õppis?