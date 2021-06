Jaanipäevaks asju pakkides võta appi need nõksud, et kaasas oleksid ikka kõige õigemad rõivad

Enamik inimesi veedab jaanipäeva õues ja pidu ning seiklemine kestab varajaste hommikutundideni. Tõsiasi on aga see, et nagu kiuste kipub jaanipäeval ilm tihti üsna sombune olema (loodetavasti sel aastal siiski mitte), kuid vaatamata sellele leidub neid, kes valmis ka väikese vihmaga matkama minema ja isegi telkima jääma. Selleks, et mitte lasta end ilmal morjendada ning nautida värsket õhku ja mõnusat seltskonda, on vajalik aga õige varustus.

Soe ja mugav riietus

Nagu öeldakse — pole olemas halba ilma, on vaid ebasobiv riietus! Tark on riideid selga panna kihiliselt ja pigem rohkem, sest kui hakkab palav, saab alati midagi ära võtta, aga külmetamine ei tule kellelegi kasuks.