Füsioterapeut soovitab: kuidas end suvel hästi tunda!

Fysiomedica füsioterapeudi Jaana Torpi sõnul tarbivad elektrolüüte teadlikult tavaliselt sportlased, kuid nende õige tasakaal on vajalik kõigile – ka neile, kes üldse ei treeni. Elektrolüütidel on võime edastada südame normaalseks toimimiseks väga olulisi elektrilisi impulsse ja säilitada vedeliku tasakaal rakkudes. Elektrolüütide õige kooskõla tagab normaalse vererõhu ja veatu südamerütmi. Neid olulisi funktsioone tagavad peamiselt naatrium ja kaalium.

Naatrium on olulisemaid elektrolüüte, mis hoiab organismis vedeliku tasakaalu, närvide funktsiooni ning on happe-aluse tasakaalu säilitamiseks kriitilise tähtsusega. Naatrium kaob oksendamisega, kõhulahtisusega ja higistamise kaudu teistest elektrolüütidest enam. Naatriumi kadu tekitab sooritusvõime langust, lihasekrampe, defitsiit võib viia aga tõsisemate terviseprobleemideni.

Kaalium (K) ja naatrium (Na) on harmooniliselt koos töötavad elemendid, moodustades naatrium-kaaliumpumba – aktiivse raku transpordimehhanismi, mis liigutab naatriumioone (Na+) raku seest välja ja kaaliumiioone (K+) vastupidises suunas. Kaalium koos naatriumiga aitab rakul transportida eluks vajalikke toitaineid, hoida südamerütmi ja head vererõhku, tagada närvi ja lihaste normaalne talitlus. Seega aitavad naatrium ja kaalium üheskoos leevendada ja ennetada ka võimalikke lihasekrampe. Need elemendid on lahutamatult seotud ja tasakaalustamatus põhjustab valkude, rasvade ja süsivesikute ainevahetuse häireid ning mineraalide, vitamiinide imendumishäireid.

Arvatakse, et ligi 80% inimestest vaevleb magneesiumipuuduse käes. Magneesium (Mg) on samuti üks olulisemaid mineraale, mis reguleerib mitmeid füsioloogilisi protsesse ja aitab ühtlasi säilitada elektrolüütide tasakaalu. See on elutähtis lihaste (kaasa arvatud südamelihase) ja närvide tööle, normaalsele vererõhule, hädavajalik närvisüsteemile, vähendab kroonilisi põletikke.