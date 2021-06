FOTOD | Marsaana Communications esitles suvisel pressipäeval ilu- ja moeuudiseid, kohal kirev seltskond

Paljud moebrändid teevad samme keskkonnasõbralikuma tootmise ja materjalide suunas — nii ikoonilised COS kui ka Levi’s® kasutavad enda uutes kollektsioonides rõivaste valmistamiseks kanepipuuvilla, sest kanepipuuvill vajab kasvamiseks vähem vett ning on seeläbi kordades säästlikum.

Mitmekesise ja põhjamaiselt naiseliku valikuga oli esindatud Ivo Nikkolo, kelle suvine kollektsioon on üleminekukollektsioon ning sissejuhatus uude ajastusse. Varasemaga võrreldes pannakse enam rõhku kvaliteedile ning uuenenud on ka aksessuaaride valik, mis on peamiselt Itaalias ja Portugalis valmistatud.