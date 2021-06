Tanel Padar sõuab peagi abieluranda? Muusik: töötame projekti kallal “pulmad”

Tanel tunnistab, et neil on keeruline otsustada, kas korraldada rahulikumad pulmad pereringis või kutsuda ikkagi palju sõpru tähtsa hetke tunnistajateks. “Juba hakkasime suuremat pulma planeerima, tegime nimekirja. Kümne minuti pärast oli kahe peale kokku 150 inimest koos," nendib muusik. "Siis mulle meenus, et oot, mul on üks bänd ju veel — need tuleb kutsuda prouadega. Kui olime sellega jupp aega tegelenud, tõmbasime kõik maha ja otsustasime, et teeme hästi väikselt. Natukese aja pärast arutasime, et võiks ikka suurelt teha, et kuhu see list nüüd sai. Nii see käib. Ühesõnaga, töötame projekti kallal “pulmad” ja kui vastused paigas, siis annan kindlasti teada."