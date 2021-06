Värske uuring tõestab: see on viimane meel, mis inimese surma puhul töötamise lõpetab

Selgus, et enamiku teadvuseta patsientide kuulmissüsteemid reageerisid sarnaselt noorte, elujõuliste patsientide süsteemidele ka vahetult enne surma. Siiski, tuleb mõista, et pole võimalik öelda, kas surevad inimesed suudavad ka mõista sõnu või helisid, mida nad kuulevad, või suudavad ära arvata, kes nendega suhtleb.

Uuringu kaasautor Romayne Gallagher väidab aga, et see muudab usutavamaks meditsiiniõdede ja arstide arvamuse, et lähedaste hääled aitavad suremise hetkel inimesel end paremini tunda. “Lohutav on võimalus öelda hüvasti ja avaldada armastust,” lisab ta.